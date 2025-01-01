В Перми мигрантам при вручении российских паспортов сразу выдали повестки в военкомат И пригрозили штрафами за несоблюдение правил воинского учёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в СК России по Пермскому гарнизону, 10 октября в Прикамье мигрантам при вручении паспортов Российской Федерации тут же выдали повестки с требованием прибыть в военные комиссариаты Пермского края для регистрации в качестве военнообязанных. Им также было предложено заключить контракты на службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Помимо этого, были даны разъяснения об ответственности за несоблюдение правил воинского учёта. Подчеркнуто, что граждане могут быть подвергнуты административному взысканию в виде штрафа, достигающего 30 тыс. руб., также существует вероятность аннулирования их российского гражданства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за восемь месяцев 2025 года в Пермском крае свыше 1,2 тыс. экс-мигрантов, получивших гражданство РФ, были поставлены на воинский учёт в военкоматах. 40 экс-мигрантов были призваны на военную службу, а 70 выразили интерес к заключению контракта для службы в Вооружённых силах РФ (в настоящее время контрактники направляются в зону СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ также подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье.

