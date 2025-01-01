С начала года 70 бывших мигрантов отправились из Пермского края на СВО Ещё 50 иностранцев подписали контракт с Минобороны Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

За восемь месяцев 2025 года в Пермском крае свыше 1,2 тыс. экс-мигрантов, получивших гражданство РФ, были поставлены на воинский учёт в военкоматах. Об этом проинформировали в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

Представители ведомства отметили, что 40 экс-мигрантов были призваны на военную службу, а 70 выразили интерес к заключению контракта для службы в Вооружённых силах РФ (в настоящее время контрактники направляются в зону СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ также подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье.

В Следственном комитете добавили, что в регионе систематически проводятся мероприятия, направленные на постановку на воинский учёт иностранных граждан, получивших российское гражданство.

Например, 4 сентября офицеры военно-следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону вместе с сотрудниками военного комиссариата провели проверки торговых центров, стройплощадок, а также транспортных средств. В результате было обнаружено 27 бывших мигрантов, которых доставили в военные комиссариаты и зарегистрировали.

