Село из Прикамья вошло в топ населённых пунктов по росту бронирований посуточного жилья Прирост бронирований в Култаево составил 175%

Константин Долгановский

Сервис «Авито Путешествия» проанализировал города и населённые пункты России с населением не более 50 тыс. человек, где в сентябре 2024 и 2025 годов было представлено и забронировано не менее 20 посуточных квартир и загородных объектов. В топ-15 рейтинга вошло село Култаево Пермского муниципального округа.

Култаево расположилось на 14-й строчке рейтинга — по сравнению с сентябрём прошлого года количество бронирований посуточного жилья здесь увеличилось на 175%. В среднем в сентябре 2025 года арендовать загородный объект в Култаево можно было за 8,1 тыс. руб. в сутки.

Как отмечают в сервисе, заметно чаще снимать на короткий срок квартиры путешественники стали в п. Осиново (Татарстан, +322% броней год к году), в станице Тамань (Краснодарский край, +284%), селе Ломовка (Башкортостан, +264%), городах Пласт (Челябинская обл., +261%) и Грязовец (Вологодская обл., +253%), в селе Высокая Гора (Татарстан, +223%), городах Муравленко (Ямало-Ненецкий АО, +202%) и Ужур (Красноярский край, +200%), а также в селе Маркова (Иркутская обл., +196%) и п. Уренгой (Ямало-Ненецкий АО, +192%).

«Такая широкая география говорит о разнообразных целях, которые преследуют путешественники. Далеко не все из них совершают поездки как туристы: в регионах Севера и промышленно-развитых направлениях прирост обеспечивают командированные и вахтовики, которым иногда бывает удобнее снять посуточную квартиру, чем остановиться в отеле (их число в малых городах и населённых пунктах ограничено), либо арендовать жилье на долгий срок», — пояснили аналитики «Авито».

