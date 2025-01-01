В Орджоникидзевском районе Перми расселили два аварийных дома В них проживали 87 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми завершилось расселение двух аварийных домов. Как сообщили в управлении жилищных отношений города, всем жителям в зависимости от формы собственности была перечислена денежная компенсация или выдано другое благоустроенное жильё.

Двухэтажный многоквартирный дом по ул. Белозёрской, 12 был построен в 1955 году. В нём находилось 14 жилых помещений общей площадью 622,4 кв. м, в которых проживали 38 человек.

Из двухэтажного дома по ул. Менжинского, 43, построенного в 1963 году, были расселены 49 человек. В доме было 17 жилых помещений общей площадью 624,3 кв. м.

Ранее сообщалось, что в рамках адресной программы на расселение аварийного жилья в Перми в 2025 году будет направлено 507 млн руб., в 2026 году — 593 млн руб. В текущем году из аварийного жилья площадью порядка 2 тыс. кв. м планируется расселить более 100 чел., в следующем году — более 500 чел. из аварийного жилья площадью почти 8 тыс. кв. м. По данным администрации, всего в Перми с начала года было расселено 99 аварийных домов.

