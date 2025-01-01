До конца 2026 года в Перми расселят более 11 тысяч квадратных метров «аварийки» На эти цели направят свыше 1,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

на месте аварийных двухэтажек в районе ул. Чайковского будут строить многоэтажные дома в рамках КРТ

Олег Антонов

В рамках первого этапа региональной адресной программы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Перми на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, будет направлено свыше 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации столицы Прикамья.

По данным управления жилищных отношений администрации города, 507 млн руб. будет получено в 2025 году, ещё 593 млн руб. — в 2026 году. В текущем году из аварийного жилья площадью порядка 2 тыс. кв. м планируется расселить более 100 человек, в следующем году — более 500 человек из аварийного жилья площадью почти 8 тыс. кв. м.

Напомним, что по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждённой постановлением правительства Пермского края от 29.03.2019 №227-п, в 2019-2024 годах было расселено более 166 тыс. кв. м. жилья, новые жилплощади или денежную компенсацию получили порядка 12 тыс. человек.

