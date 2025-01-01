В Пермском крае нашли пропавшую в Нытве школьницу Она жива и здорова Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершились поиски тринадцатилетней школьницы, которая пропала по дороге в учебное заведение. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на представителей поисково-спасательного отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».

Волонтёры рассказали, что нашли её живой и здоровой. Подробности не уточняются.

Как ранее писал «Новый компаньон», ученица из Нытвы перестала выходить на связь 14 октября. Утром девочка отправилась на занятия, однако после окончания уроков домой не вернулась. К вечеру добровольцы из различных поисковых организаций начали поисковую операцию, распространив ориентировки с фотографиями и приметами пропавшей.

В среду, 15 октября, поиски продолжились. Организации получили информацию с камер видеонаблюдения, указавшую на возможное местонахождение девочки в Перми. Около 14:30 того же дня поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей» объявил о прекращении поисковых мероприятий.

Представители организации не предоставили конкретных деталей о том, где и при каких обстоятельствах была найдена девочка. Поисковый отряд выразил благодарность всем, кто участвовал в поисках.

