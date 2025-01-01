В Прикамье вторые сутки ищут 13-летнюю девочку из Нытвы Она ушла в школу и не вернулась Поделиться Твитнуть

В Нытве пропала 13-летняя Ксения Бесараб, которая ушла из дома 14 октября и до сих пор не вернулась. Девочка отправилась в школу без мобильного телефона. Об этом в соцсетях рассказали волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

По словам друзей семьи, ранее Ксения не исчезала. Ночные поиски с участием волонтёров пока не принесли результатов.

Приметы пропавшей: на вид школьнице 13 лет, рост 160 см. У неё длинные светло-русые волосы.

По информации от отца, девочка находилась в школе до часу дня. Спустя полчаса её заметили в магазине. Также известно, что в день исчезновения, в три часа дня, Ксения села на автобус, направлявшийся в Пермь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ксении, просят связаться с координатором поискового отряда «Прикамье Поиск» Дмитрием (8-922-320-11-46) или инфоргом Юлией (8-922-345-67-02).

Также можно обратиться к родным по тел.: 8-950-446-44-65 (мать), 8-908-267-99-90 (отец), 8-912-485-18-01 (Ирина).

