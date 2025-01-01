Крыльцо и помещения в мэрии Перми отремонтируют за 1,5 млн рублей Работы должны закончиться к концу декабря Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Государственное казённое учреждение Пермского края «Центр организации закупок» 14 октября разместило на портале закупку на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Здание, где в губернской казённой палате работал Ф.М. Решетников». Речь идёт о доме по ул. Ленина, 23, где сейчас располагается городская администрация.

Исполнитель должен провести ремонт крыльца, нежилых помещений подвала №5, 7, 9 и помещения первого этажа №38.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 541 292,75 руб.

Подрядчика определят 27 октября.

Общий срок выполнения работ — 58 календарных дней: с 31 октября по 27 декабря. При этом до 11 декабря подрядчик должен получить разрешение на ремонт в ОКН.

