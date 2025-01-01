Крыльцо и помещения в мэрии Перми отремонтируют за 1,5 млн рублей 

Работы должны закончиться к концу декабря

администрация Перми мэрия дума

  Администрация Перми

Государственное казённое учреждение Пермского края «Центр организации закупок» 14 октября разместило на портале закупку на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Здание, где в губернской казённой палате работал Ф.М. Решетников». Речь идёт о доме по ул. Ленина, 23, где сейчас располагается городская администрация.

Исполнитель должен провести ремонт крыльца, нежилых помещений подвала №5, 7, 9 и помещения первого этажа №38.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 541 292,75 руб.

Подрядчика определят 27 октября.

Общий срок выполнения работ — 58 календарных дней: с 31 октября по 27 декабря. При этом до 11 декабря подрядчик должен получить разрешение на ремонт в ОКН.

