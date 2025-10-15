Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Верещагино Пермского края открылась первая модельная библиотека В 2026 году в регионе планируется модернизация десяти библиотек Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На протяжении шести лет в России реализуется программа «Модельная библиотека». Она успешно стартовала в рамках национального проекта «Культура», а сейчас органично влилась в национальный проект «Семья». Благодаря этой программе библиотеки, которые теряли популярность и пустовали, превращаются в центры мультимедийной информации и предлагают новые формы интеллектуального досуга. В результате число их посетителей возрастает в разы.

Модернизация библиотек особенно важна за пределами крупных городов, где не так много возможностей для получения информации и содержательного общения. В «глубинке» модельная библиотека — это место встреч единомышленников и клуб по интересам.

3 октября модельная библиотека открылась в Верещагино. Она стала первой модернизированной библиотекой Верещагинского округа.

Центральная библиотека Верещагино была основана в 1911 году как земская народная библиотека-читальня. Сегодня она носит имя Валентина Григорьевича Мельчакова, почетного гражданина города, краеведа и офицера. Ежегодно её посещает более 7 тыс. читателей.

В ходе модернизации площадь помещений для посетителей увеличилась более чем вдвое — с 202 до 463 кв. м. Было создано современное пространство с комфортными зонами для чтения, обучения и творчества. Оборудовано 55 читательских мест, установлено новое мультимедийное оборудование: интерактивная панель, система виртуальной реальности, сенсорный стол, три проектора с экранами, комплект звукового оборудования и телевизор. Для сотрудников закуплено 26 персональных компьютеров.

Библиотечный фонд пополнился 2110 новыми книгами; теперь общее число фондовых единиц составляет более 41 тыс. экземпляров: это классическая и современная литература, научно-популярные и периодические издания.

В учреждении создана доступная среда для посетителей с особыми потребностями: пандус, специализированный санузел, система навигации для людей с ограниченными возможностями зрения.

Министерство культуры Пермского края активно продвигает проект «Модельная библиотека», благодаря чему Пермский край стал одним из лидеров программ национального проекта «Культура», а сейчас столь же уверенно действует в рамках нацпроекта «Семья».

Верещагинская библиотека стала 47-й библиотекой нового поколения в Прикамье. Планируется, что в 2026 году таких библиотек станет на десять больше.

Как уже рассказывал «Новый компаньон», в 2026 году в семи населённых пунктах региона — Юго-Камском, Гремячинске, Юрле, Плеханово, Перми, Елово и Сарсе — откроются модельные библиотеки в рамках наципроекта «Семья»: Пермский край получил федеральную субсидию в размере 67,2 млн руб. на создание модельных муниципальных библиотек. Все эти библиотеки прошли конкурсный отбор, представив оригинальные проекты модернизации.

Проект «Модельная библиотека» реализуется не только за счёт федеральных средств: в нём есть региональная и пермская муниципальная составляющие. 2 октября Министерство культуры Пермского края объявило о начале конкурсного отбора библиотек для модернизации в 2026 году в рамках региональной составляющей программы. До конца октября будут определены три победителя: муниципальные образования, библиотеки которых подготовят лучшие проекты, получат до 5 млн руб. на реализацию этих проектов.

Таким образом, в 2026 году Пермский край получит минимум десять модельных библиотек. Но, может быть, и больше: ведь в программе участвует ещё и Пермь как муниципалитет, а кроме того, возможно проведение дополнительных конкурсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.