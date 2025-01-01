В 2026 году в Прикамье откроются семь модельных библиотек Регион получил федеральную субсидию в размере 67,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В следующем году модельные библиотеки появятся в семи населённых пунктах Пермского края. По нацпроекту «Семья» Прикамье получило федеральную субсидию в размере 67,2 млн руб. на обновление библиотечных пространств.

Так, в Детской библиотеке в Гремячинске, в которой в 2023 году был проведён ремонт, планируется создать зоны для чтения для разных возрастных категорий, места для работы, событийную площадку и безбарьерную среду. Планируется закупить также интерактивное оборудование, 800 новых книг и внедрить RFID-технологии.

В учреждение нового поколения превратится Центральная районная библиотека в Елово: здесь создадут зоны регистрации и книжного фонда, молодёжную зону с видеозалом, конференц-зал и краеведческий кабинет, приобретут станцию самостоятельной выдачи книг, цифровое пианино и VR-шлемы. Специальная зона для подростков появится на подиумном балконе.

Модельную библиотеку в с. Плеханово в Кунгурском округе оформят в этнографическом стиле: входную зону «Лавка-холл» выполнят в стилистике русской избы, читальный зал «Горница» украсят уральской росписью. Для творческих активностей будет предназначен молодёжный «Арт-чулан», развивающими играми оборудуют детскую «Светёлку».

Необычное оформление получит и Юго-Камская библиотека. Её дизайн будет выполнен с изображениями инопланетян, стимулирующими интеллектуальное развитие. В следующем году планируется завершить оформление входной зоны, выставочного зала, а также приобрести базовый набор по робототехнике, VR-очки и мобильный планетарий.

В Сарсинской городской библиотеке в Октябрьском округе создадут безбарьерную среду, обустроят коворкинг, творческую лабораторию, игротеку. Для учреждения приобретут современное мультимедийное оборудование с интерактивной песочницей и мультстудией, 800 новых книг и мебель.

В пермской библиотеке №30 разграничат зоны для детей и взрослых, создадут многофункциональное пространство для мероприятий, оснастят учреждение современным оборудованием, внедрят RFID-технологии и пополнят фонд на 2 тыс. новых книг.

В Юрлинской центральной библиотеке также планируется обустроить зоны для регистрации и тихого чтения, книжно-выставочные площади с мобильными стеллажами, адаптированные для слабовидящих и слабослышащих посетителей рабочие места, интерактивный видеозал с амфитеатром и событийной площадкой для различных мероприятий.

В целом в Пермском крае по нацпроекту «Семья» планируется модернизировать свыше 2 тыс. кв. м библиотечных площадей и приобрести более 8 тыс. новых книг.

