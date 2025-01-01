В Пермском крае пересмотрят уголовное дело в отношении бывшего мэра Чайковского Разбирательства пройдут с новым составом судей Поделиться Твитнуть

Юрий Востриков

Константин Долгановский

Седьмой кассационный суд в Челябинске нашёл недостатки в решении суда первой инстанции при рассмотрении дела о премиях, полученных экс-главой Чайковского Юрием Востриковым. Исковое заявление прокуратуры было направлено на пересмотр в Чайковский городской суд, где дело будет рассматривать новый состав судей.

Решение по делу было отменено коллегией судей 14 октября. Первым на это обратило внимание издание Properm.

В начале этого года суд отклонил иск прокуратуры против Вострикова. Весной того же года Пермский краевой суд оставил данное решение без изменений. Прокуратура подала кассационную жалобу, указывая на ошибки, допущенные судами первой и второй инстанций, в применении процессуального законодательства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле этого года против Юрия Вострикова было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. До этого в СМИ сообщалось, что бывший чиновник оказался под следствием в связи с проверкой законности передачи муниципальной собственности в частное владение. Утверждалось, что Востриков мог быть замешан в передаче пищеблока «Айболит», принадлежащего Чайковской городской больнице, компании «Элиона».

Напомним, в октябре 2024 года в Чайковском городском суде началось рассмотрение иска, поданного прокуратурой против бывшего главы района. Прокуратура посчитала, что Востриков незаконно, без согласования с городской думой, назначал себе премиальные выплаты и надбавки, общая сумма которых превысила 920 тыс. руб. Эти нарушения были выявлены в ходе инспекции деятельности администрации с 2021 по 2023 год.

Отметим, Юрий Востриков занимал посты мэра Чайковского и главы района, с некоторыми перерывами, с 2005 года. В 2023 году он отказался от участия в очередных выборах, после чего администрацию возглавил Алексей Агафонов.

