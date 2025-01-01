В Прикамье на бывшего мэра Чайковского завели уголовное дело Юрия Вострикова обвиняют в превышение должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Юрий Востриков

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в отношении экс-главы Чайковского округа Юрия Вострикова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления.

Сотрудники ведомства проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в следкоме по региону.

Ранее СМИ писали, что экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела в связи интересом правоохранителей к законности передачи муниципального имущества в частные руки — якобы Востриков был причастен к передаче пищеблока «Айболит» в Чайковской горбольнице компании «Элиона». Именно в этом, по вресии следствия, и заключалось превышение полномочий главы.

Напомним, в октябре 2024 года, в Чайковском городском суде началось рассмотрение иска прокуратуры к экс-главе территории. В ведомстве полагают, что он неправомерно, без решения городской думы, назначал себе премии и доплаты, сумма которых превышает 920 тыс. руб.Эти нарушения прокуратура выявила в ходе проверки работы администрации за 2021-2023 годы.

Юрий Востриков был мэром Чайковского и главой района с перерывами с 2005 года, а в 2023 году отказался от участия в выборах, после чего администрацию возглавил Алексей Агафонов.

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