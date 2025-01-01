По уровню зарплат в розничной торговле Прикамье вошло в топ-5 регионов ПФО Соискателям предлагают около 48 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье вошло в топ-5 регионов ПФО по уровню зарплат, предлагаемых соискателям в сфере розничной торговли. По информации hh.ru, по итогам девяти месяцев по медиане показатель составил 47,9 тыс. руб. в месяц. При этом динамика оказалась самой значительной по округу — за год она выросла на 17%.

Самые высокие зарплаты предлагали в Татарстане — 54,4 тыс. руб. (+9%), Нижегородской области — 53,8 тыс. руб. (+14%), Удмуртии — 51,4 тыс. руб. (+9%) и Самарской области 49,6 тыс. руб. (+8%). Самые скромные — в Оренбургской области — 40,2 тыс. руб. (+11%), Чувашии — 43,4 тыс. руб. (+6%) и Мордовии — 43,8 тыс. руб. (+8%).

В первом полугодии работодатели в ПФО открыли 130,4 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. В Пермском крае было открыто 13,5 тыс. предложений в рознице — это на 16% меньше, чем за АППГ.

Спрос на кадры уменьшился на четверть, на вакансию приходилось лишь 2,1 резюме при норме от 4,0 до 7,9. Самая сложная ситуация зафиксирована в Удмуртии, где на вакансию приходится всего 1,5 резюме, а также в Марий Эл — 1,6 и Нижегородской области — 1,8. Пермский край занял седьмое место с показателем 2,1. Наиболее благоприятная картина в Оренбургской области — 2,7 резюме на одну вакансию.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первой половине 2025 года среднемесячная заработная плата в Перми достигла 82,3 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом наблюдается увеличение показателя на 14,6%. Реальные зарплаты в городе эквивалентны 3,37 фиксированного набора товаров и сервисов для потребления, что вывело краевую столицу на 43 место в общероссийском рейтинге.

