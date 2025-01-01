Пермяки стали призёрами чемпионата мира по тхэквондо Турнир проходил в Италии Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

С 5 по 13 октября в итальянском городе Езоло прошёл мировой чемпионат по тхэквондо ИТФ. В борьбе за звание лучших участвовали 1100 атлетов из 77 государств. Российская команда состояла из 85 спортсменов. Пермский край представляли два атлета — Аким и Рамис Наджафовы.

«Несмотря на огромное давление, которые оказывалось на российских спортсменов и до поездки, и во время соревнований, ребята отлично справились, и везут домой бронзовые медали в общем зачете и "серебро" в команде!» — сообщили в ЦСП Пермского края.

В конечном итоге Россия заняла третье место в общекомандном зачёте. По числу золотых медалей РФ уступила лишь основателям тхэквондо — Северной Корее (46 золотых) и Греции (17 золотых).

