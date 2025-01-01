В Прикамье зафиксированы первые значительные в октябре осадки Сегодня дожди усилятся Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Во вторник, 14 октября, значительные осадки, первые с начала октября, стали следствием воздействия холодного фронта циклона «Герхард», перемещавшегося из Прикаспийского региона в сторону Урала, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Чайковском, где выпало 13 мм. На нескольких других метеостанциях в западной и южной частях региона зарегистрировано от 6 до 9 мм, в то время как на остальной территории этот показатель колебался от 1 до 5 мм (в Перми — 2 мм).

В среду, 15 октября, зона дождей расположится вдоль Уральских гор. В восточной части края ожидается выпадение от 10 до 15 мм, а местами до 20 мм осадков. В Перми прогнозируется от 4 до 6 мм осадков. Ожидается значительное ослабление ветра, что сделает погоду более благоприятной. Температура днём поднимется до +5...+10 градусов.

