Создавшая приложение «Где мои дети» пермская компания сменила владельца Новым собственником бизнеса стал Сергей Кузнецов

Пермская компания «Рефрэш», создавшая популярное мобильное приложение «Где мои дети» (GPS-трекер для ребёнка), перешла в собственность нового владельца. Информация об этом изменении была зафиксирована в «СПАРК-Интерфакс».

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», новым собственником бизнеса стал Сергей Кузнецов, который также выступает совладельцем ООО «Кидс Аппс», компании, специализирующейся на разработке цифровых продуктов для детей.

До этого момента ООО «Рефрэш» находилась под контролем Николая Кузнецова, который в 2023 году приобрел 93% долей у предыдущих партнеров. Компания была основана в 2017 году. Основным ее продуктом является приложение для родительского контроля «Где мои дети».

