Алёна Бронникова Власти выдали разрешение на строительство высотки по улице Леонова в Перми Площадь участка превышает 8 тысяч квадратных метров

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 8 июля выдало разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Леонова, 10а в Перми. Данные опубликованы в реестре ведомства.

Работы на объекте будет вести специализированный застройщик «Леонова». На публичной кадастровой карте уточняется, что площадь земельного участка составляет 8,1 тыс. кв. м. Он предназначен под многоэтажную (высотную) жилую застройку.

Новостройка в квартале улиц Леонова, Мира, Давыдова и ш. Космонавтов будет представлять собой двухсекционный дом комфорт-класса переменной этажности (21-24 этажа), с эксплуатируемой кровлей, подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже. В мае проектная документация на строительство дома получила положительное заключение негосударственной экспертизы.

