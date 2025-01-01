В пермском ТРК открывается зона с игровыми автоматами в «неоновом» дизайне Анонсирован ещё один проект для поклонников аниме-культуры Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» в октябре начнёт функционировать новая площадка PlaYoo с игровыми автоматами. Она расположится на третьем этаже, в непосредственной близости от развлекательного центра Play Day. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

Арендатор намерен установить семь игровых аппаратов. В качестве призов будут предлагаться востребованные игрушки, наборы-сюрпризы в коробках (blind box), а также капсулы с тематическим содержимым. Этот новый проект расширит развлекательную инфраструктуру ТРК, включающую Play Day, кинотеатр и зону питания.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, уникальной особенностью этой зоны и игровых автоматов станет «неоновый» дизайн, пользующийся большой популярностью в Азии и в кругу поклонников японской и корейской поп-культуры. Целевая аудитория проекта — молодые люди, активно совершающие покупки в интернете, но готовые посещать торговые центры ради развлечений.

«Мы видим этот спрос и до конца года представим ещё один проект, который понравится поклонникам аниме-культуры», — отметила Елена Жданова.

