В Пермском крае простятся бойцом СВО из Гайн Сергея Анфалова похоронят 15 октября Поделиться Твитнуть

Фото: страница Елизаветы Шалгинских ВК

Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских сообщила о гибели в ходе СВО рядового Сергея Анфалова, уроженца посёлка Гайны. По её словам, он погиб 12 апреля в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции..

Сергей Анфалов родился 28 января 1975 года. Мужчина заключил контракт с российской армией 25 марта этого года. Он проходил службу как обычный мотострелок.

Церемония прощания с военнослужащим, павшим в ходе СВО, состоится 15 октября в 13:30 в культурно-методическом центре п.Гайны.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Гайнском округе Прикамья ввели разовые выплаты для вербовщиков людей, которые заключают контракт с Минобороны РФ. Им будут выдавать по 80 тыс. руб.

По данным издания «Парма Новости», с начала российской спецоперации на Украине официально подтверждена гибель 352 человек, уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа. Они погибли в зоне боевых действий СВО, в госпиталях и в военных частях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.