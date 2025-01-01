На севере Прикамья ввели выплаты за привлечение людей на СВО
Вербовщикам из Гайн будут платить разово по 80 тысяч рублей
В Гайнском округе Пермского края власти будут выплачивать разовую финансовую помощь тем, кто помогает привлекать местных жителей к заключению контрактов с Министерством обороны России. Эта дополнительная мера поддержки призвана мотивировать население поступать на контрактную службу в армию. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
По данным властей, за помощь в вербовке каждого нового военнослужащего положена единовременная выплата в размере 80 тыс. руб. Как отметили в администрации, это решение предоставляет возможность внести вклад в укрепление обороны государства, а также «получить заслуженное вознаграждение за свою инициативу».
Главным условием для получения разовой выплаты является факт заключения контракта на военную службу.
