На севере Прикамья ввели выплаты за привлечение людей на СВО

В Гайнском округе Пермского края власти будут выплачивать разовую финансовую помощь тем, кто помогает привлекать местных жителей к заключению контрактов с Министерством обороны России. Эта дополнительная мера поддержки призвана мотивировать население поступать на контрактную службу в армию. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

По данным властей, за помощь в вербовке каждого нового военнослужащего положена единовременная выплата в размере 80 тыс. руб. Как отметили в администрации, это решение предоставляет возможность внести вклад в укрепление обороны государства, а также «получить заслуженное вознаграждение за свою инициативу».

Главным условием для получения разовой выплаты является факт заключения контракта на военную службу.

