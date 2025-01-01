С начала года в Пермский край завезли 733 тонны торфа из Беларуси В прошлом году продукция в регион не поступала Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В период с 1 января по 14 октября 2025 года в Пермский край из Республики Беларусь ввезли 733,3 тонны торфа. Только за 10 октября надзорным органом было проконтролировано поступление в регион 113,5 тонны продукции.

«По месту прибытия растительной продукции сотрудниками Управления совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен контроль товаросопроводительных документов и отбор проб. На указанную продукцию имелись фитосанитарные сертификаты», — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ведомство провело карантинный фитосанитарный контроль, в результате которого не были выявлены нарушения. Карантинные организмы в партиях продукции отсутствовали.

В надзорном органе также отметили, что за аналогичный период 2024 года торф в регион не поступал.

В июле сообщалось, что с начала года в Прикамье из Беларуси было ввезено 501,8 тонн торфа. Наибольший объём, 481,8 тонн, поступил в июне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.