Из Республики Беларусь в Прикамье в 2025 году ввезли 501,8 тонны торфа В прошлом году поставок не было Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала 2025 года в Прикамье из Республики Беларусь была ввезена 501,8 т торфа.

Из них 481,8 т поступила на территорию Пермского края в июне текущего года. Сотрудники Управления и Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отбор проб, поскольку на продукцию имелись фитосанитарные сертификаты. По результатам карантинных организмов в партиях продукции не обнаружено, нарушений не выявлено.

Как отметили в ведомстве, с начала 2025 года оформлено 14 актов карантинного фитосанитарного контроля, тогда как за аналогичный период прошлого года торф на территорию Прикамья не ввозился.

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