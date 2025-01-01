Алёна Бронникова «Ингрупп» получил разрешение на строительство дороги в рамках КРТ в Перми Улицу Парусную продолжат до улицы Юнг Прикамья в Водниках Поделиться Твитнуть

Структура пермского застройщика «Ингрупп» ООО «СЗ «Березовая роща» получила разрешение на строительство дороги в рамках комплексного развития территории в м/р Водники в Перми. Минимущества выдало разрешение 19 сентября.

В рамках договора о КРТ девелопер построит ул. Парусную на участке от ул. Батумской до ул. Юнг Прикамья. В мае экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства объекта.

Напомним, договор был подписан по инициативе правообладателя. По условиям договора, застройщик должен создать сквер, обустроить плоскостное спортивное сооружение, установить элементы благоустройства на участках улиц Батумской и Оханской, а также построить дорогу на ул. Парусной, которая сейчас отсутствует. Реализация проекта ожидается в 2027 году.

На сайте ЕИСЖС указано, что по ул. Батумской, 21 будет возведён ЖК комфорт-класса «Порта 21». Максимальная высота зданий — 22 этажа. Общая жилая площадь составит 16 тыс. кв. м. В здании предусмотрено 112 нежилых помещений, 72 машино-места в паркинге и 93 вне придомовой территории, детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора. Сдача запланирована на четвёртый квартал 2027 года.

