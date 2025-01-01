Алёна Бронникова В Перми одобрили проект строительства дороги в рамках КРТ в Водниках Застройкой занимается «Ингрупп» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Девелопер «Ингрупп» получил положительное заключение негосударственной экспертизы на проект по строительству улицы Парусной на участке от ул. Батумской до ул. Юнг Прикамья в микрорайоне Водники. Как сообщается на сайте ЕГРЗ, документ был выдан 27 мая.

Объектом экспертизы является проектная документация и результаты инженерных изысканий, подготовленные индивидуальным предпринимателем Натальей Постниковой. Работы будут вестись специализированным застройщиком «Берёзовая роща», который входит в структуру девелопера «Ингрупп».

В прошлом году спецзастройщик обратился в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении границ комплексного развития территории для земельного участка между улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской. Здесь планируется построить многоэтажные жилые дома, обустроить территорию общего пользования, площадки для отдыха и занятий спортом и подземную автостоянку.

Договор КРТ был подписан с администрацией Перми по инициативе правообладателя. По его условиям, застройщик должен создать сквер, обустроить плоскостное спортивное сооружение, установить элементы благоустройства на участках улиц Батумской и Оханской, а также построить дорогу на ул. Парусной, которая сейчас отсутствует. Реализация проекта ожидается в 2027 году.

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