«Пермглавснаб» планирует возвести в Индустриальном районе Перми новостройку

В Индустриальном районе Перми запланировано строительство нового многоквартирного дома. Новостройка появится на ул. 1-й Верховой, 21 в м/р Ипподромном. Разрешение на возведение объекта было выдано краевым минимущества 10 июля дочерней компании «Пермглавснаба» — ООО «ПГС-1».

Участок находится через дорогу от ЖК «Мир», недалеко от кольца на ш. Космонавтов и ул. Оверятской. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка, где запланировано строительство, составляет 2,2 тыс. кв. м, он находится в частной собственности. На участке разрешена среднеэтажная жилая застройка.

В этом году «Пермглавснаб» ввёл в эксплуатацию 15-этажную новостройку «Маяк» в Краснокамске на пр. Комсомольском, 4. Общая жилая площадь составила почти 8,1 тыс. кв. м. В данный момент ООО «СЗ ПГС» ведёт строительство ЖК на ул. Капитана Пирожкова, 37а в м/р Водники в Перми. Дома будут семиэтажными, с нежилыми помещениями, жилая площадь составит 23,5 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2027 года.

Кроме того, «Пермглавснаб» планирует застройку части территории бывшего хлебозавода по ул. Окулова, 73а. Компания подготовит проект планировки территории общей площадью 4,12 га. Здесь запланировано размещение объекта капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью не более 30 тыс. кв. м.

