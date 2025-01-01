Алёна Бронникова «Пермглавснаб» подготовит проект планировки территории хлебозавода № 1 Здесь запланировано строительство объекта площадью 30 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края обязало АО «СЗ «Пермглавснаб» в течение двух лет подготовить проект планировки территории бывшего хлебозавода № 1 в Перми по ул. Окулова. Работы застройщик должен выполнить за свой счёт.

Как указано в приказе ведомства, проект будет выполнен в отношении территории общей площадью 4,12 га, в границы которой попадают 15 земельных участков. Здесь запланировано размещение объекта капитального строительства жилого и(или) нежилого назначения общей площадью не более 30 тыс. кв. м.

Комплекс зданий бывшего хлебозавода № 1 был продан на аукционе в 2023 году. Часть нефункционирующего предприятия с участком площадью 7 тыс. кв. м «Пермглавснаб» приобрёл за 192,5 млн руб. Главное здание хлебозавода приобрёл предприниматель Всеволод Юшков. Здание является объектом культурного наследия и должно быть сохранено и приведено в порядок.

В октябре проект застройки территории на ул. Окулова, 73а, которую приобрёл «Пермглавснаб», получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В рамках проекта запланирован снос 10 отдельно стоящих зданий площадью от 7,7 до 1694 кв. м, в их числе двухэтажный гараж, шестиэтажный склад, одноэтажные здания столярного цеха, складов и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.