Экс-сотрудник районных администраций Перми возглавил Лобаново

В администрации Пермского муниципального округа появился новый сотрудник — Андрей Зыков возглавил Лобановское территориальное управление. Информация появилась на сайте муниципалитета. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу округа.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», до перехода в округ чиновник работал заместителем начальника «Пермского городского управления гражданской защиты» по Ленинскому району Перми, а до этого трудился в администрации Мотовилихинского района.

На сегодняшний день Лобаново является значимым административным центром в Пермском округе. По данным 2021 года, там проживало 6318 чел.

Назначение Зыкова — продолжение ранее возникшей тенденции трудоустройства бывших сотрудников мэрии Перми в Пермском муниципальном округе. После перехода в округ Ольги Андриановой, занимавшей пост заместителя главы Перми, Зыков стал уже третьим экс-чиновником мэрии, возглавившим теруправление.

Летом этого года начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление. А прежде его бывший первый заместитель Олег Белоусов трудоустроился главой Кондратовского поселения.

