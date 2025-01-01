Алёна Бронникова Власти выдали разрешение на возведение новостройки на улице Оборонщиков в Перми Новый дом построит ГК «Альфа» Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство нового дома по ул. Оборонщиков, 6 в Кировском районе Перми. Строительством займётся ООО «Омега-Групп» (входит в ГК «Альфа»).

Как указано в реестре, разрешение на возведение новостройки было выдано 17 сентября. На участке площадью 2,3 тыс. кв. м появится многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект строительства дома получил положительное заключение госэкспертизы. Документацию подготовило пермское ПСК «АФ-Проект».

На сайте ЕИСЖС сообщается, что дом будет пятиэтажным, в нём будут 72 квартиры общей жилой площадью 3,1 тыс. кв. м и 56 нежилых помещений. Ввод в эксплуатацию запланирован в четвёртом квартале 2027 года, выдача ключей — 31 марта 2028 года.

Строительная компания ООО «СЗ «Омега-Групп», по данным СБИС, была зарегистрирована в 2012 году. За 2024 год выручка составила 133 тыс. руб., убыток — 5,2 млн руб. Директор и учредитель компании — генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин. В Перми СЗ было построено и сдано четыре дома: «Альфа дом» на КИМ, 46, «Гавань» на Подводников, 112, «Дом за Столицей» на Олега Кошевого, 27 и «Балатовский» на Мира, 100.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.