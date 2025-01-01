Проект новостройки на улице Оборонщиков в Перми прошёл госэкспертизу Ее возведёт застройщик «Альфа» Поделиться Твитнуть

Фото: Публичная кадастровая карта

ООО СЗ «ОМЕГА-ГРУПП» — застройщик «Альфа» — получил положительное заключение госэкспертизы на проект строительства многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями по ул. Оборонщиков, 6. Информация была опубликована на сайте ЕГРЗ.

Проектную документацию разработало пермское ПСК «АФ-ПРОЕКТ».





Согласно публичной кадастровой карте, участок под строительство имеет площадь 2337 кв. м. Вид разрешённого использования — среднеэтажная жилая застройка. По данным «Яндекс Карт», рядом со зданием расположена автобусная остановка «Улица Оборонщиков», а также городской пляж Кировского района.





Ранее «Новый компаньон» писал , что проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) «Дом горсовета (жилой)» в Перми (ул. Екатерининская, 51) прошёл госэкспертизу. Согласно акту историко-культурной экспертизы, в здании запланировано обновление оконных и дверных проёмов четырёх помещений первого этажа.

