На нефтехимическом заводе в Прикамье погиб рабочий Ещё один получил травмы

Константин Долгановский

Сотрудники нефтехимического завода в Чайковском (Пермский край) пострадали во время запуска котла, об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Пермскому краю, которая проводит расследование инцидента.

Согласно уведомлению, которое работодатель отправил в Инспекцию, 13 октября 2025 года утром двое операторов занимались розжигом котла в отделении теплоснабжения и переработки отходов производства углеводородов. «По предварительной информации, работники пострадали от удара элементами печи котельной в результате её разрушения», — сообщили в ведомстве.

Как указано в медицинском отчёте, один из пострадавших получил множественные травмы тяжёлой степени.

На данный момент Управление Ростехнадзора создало комиссию для изучения смертельного происшествия, и в её деятельности будет задействован представитель Государственной инспекции труда по Пермскому краю. Помимо этого, в ответ на инцидент с сотрудником инициирована срочная проверка в отношении работодателя. Если выявят несоблюдение норм трудового права, применят административные санкции, а результаты расследования передадут в правоохранительные органы для рассмотрения возможности уголовного преследования виновных, отметил заместитель главы Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

