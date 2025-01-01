Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае снимают фильм о коми-пермяцком ансамбле Выход фильма «Мича Асыв» планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Кинематографисты из Березников начали съёмки документального фильма о фольклорном ансамбле «Мича Асыв» («Раннее утро») из села Большая Коча Кочёвского округа. Проект творческой команды «Живые истории» во главе с автором и режиссёром Наталией Луначёвой прошёл питчинг в Приволжскую Кинолабораторию полного цикла всероссийского проекта Фонда поддержки регионального кино.

Фильм приурочен к 40-летнему юбилею ансамбля, который отметят в следующем году, а также к 100-летию Коми-Пермяцкого округа — первого национального округа в Советском Союзе. В честь этой даты 2025 год объявлен губернатором Пермского края Годом коми-пермяцкого языка и культуры.

Фильм, рабочее название которого совпадает с названием ансамбля — «Мича Асыв» (12 +) — расскажет об истории коллектива, о его участниках, познакомит зрителя с его творчеством.

Съёмки стартовали в августе этого года. Первые кадры сняли на обрядовом празднике «Турун вежан лун» («День смены травы»), который у коми-пермяков символизирует переход от лета к осени. Эта поездка стала первой из трёх запланированных киноэкспедиций в село Большая Коча.

Автор проекта Наталия Луначёва — березниковский журналист и кинодокументалист, автор многих серьёзных фильмов о природе и этнографии Пермского края. Её картины «Кит-Уля» («Два огня») и «Платоновна — комендант Дия» — о жизни в верховьях Вишеры и Колвы — были сделаны совместно с березниковским «Своё ТВ» и с успехом показаны в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Новый фильм режиссёр создаёт вместе с АНО «Живые истории» — сообществом журналистов, режиссёров, операторов, продюсеров и сценаристов, снимающих картины в разных форматах — от коротких роликов до полнометражных фильмов. У команды за плечами богатый опыт и награды федерального и международного уровней.

Наталия Луначёва, кинодокументалист:

— Снимать этот фильм в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа особенно ответственно. Мы стремимся создать не просто документальную ленту, а живое полотно, на котором оживает дух коми-пермяцкой культуры. Для нас было важно показать, что традиции коми-пермяков живы и продолжают вдохновлять новые поколения.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минкульте, выход ленты запланирован на 2026 год, юбилейный для кочёвского ансамбля, однако тизер фильма уже доступен на странице «Живых историй» «ВКонтакте».

Совсем недавно «Новый компаньон» рассказал о съёмках документального фильма «Переезд», посвящённого переезду Пермской художественной галереи в новое здание. Над ним работают пермские кинематографисты студии «Новый курс» во главе с Ольгой Аверкиевой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.