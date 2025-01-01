Минпромторг РФ может перенести сроки введения новых правил утильсбора Соответствующе поручение дал Денис Мантуров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый вице-премьер в правительстве РФ Денис Мантуров дал указание Минпромторгу изучить вопрос о переносе сроков введения обновленных норм утилизационного сбора. Ведомству предстоит в кратчайшие сроки подготовить предложения относительно вероятной отсрочки начала действия новых принципов исчисления утилизационного сбора на легковые машины.

Такое поручение Мантуров дал после рассмотрения обращения от организации «Деловая Россия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат вице-премьера. Мипромторг должен рассмотреть возможность отложить введение новых правил, касающихся утильсбора.

Как ранее писал «Новый компаньон», реформирование системы расчёта утилизационного сбора существенно повлияет на стоимость автомобилей с мощностью более 160 л.с. Обновленные правила затронут в основном транспортные средства, ввезенные по параллельному импорту, а также машины зарубежных брендов, прекративших официальные продажи в РФ. Российским производителям предоставлены преференции, позволяющие стабилизировать стоимость популярных моделей с мощностью до 160 л.с.

Эта инициатива усилит финансовую нагрузку на покупателей дорогостоящих автомобилей, при этом поддерживая доступные цены на отечественные бюджетные варианты за счет госдотаций. Несмотря на официальные заявления о сохранении доступности массовых моделей, аналитики, опрошенные «Новым компаньоном», полагают, что новая политика неизбежно вызовет общий рост автомобильных цен и ограничит возможности обновления автопарка для многих граждан. Прогнозируется подорожание автомобилей. Ожидается, что в сегменте автомобилей среднего класса цены будут расти постепенно в связи с изменением потребительских предпочтений. Увеличенный сбор может заставить владельцев мощных автомобилей либо откладывать приобретение новых, либо выбирать более экономичные альтернативы.

Предстоящие изменения, по мнению экспертов отрасли, существенно изменят российский автомобильный рынок и могут определить основные тенденции продаж и обновления автопарка в будущем. Однако степень влияния зависит от конкретных условий внедрения и реакции потребителей. Подробнее об изменениях в связи с введение утильсбора можно почитать в материале «Нового компаньона».

