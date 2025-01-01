На пересечении улиц Карпинского, Стахановской и Мира в Перми изменится движение Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с масштабной реконструкцией ул. Карпинского в Перми вводятся временные изменения в организации дорожного движения, сообщили в краевом Министерстве транспорта.

В частности, на пересечении улиц Карпинского, Стахановской и Мира до 26 октября будет перекрыта крайняя правая полоса на ул. Стахановской. Это связано с проведением работ по созданию дорожного покрытия, монтажу трамвайных рельсов и облагораживанию прилегающей территории.

Временная схема движения пешеходов на перекрестке улиц Карпинского и Пашийской также будет актуальна до 26 октября. Причина — проведение работ по прокладке теплосетей, укладке трамвайных путей, формированию дорожного полотна и тротуаров, а также комплексному благоустройству.

Важно отметить, что проект реконструкции охватывает весь перекресток Стахановской и Карпинского. Его переустройство будет вестись поэтапно. В Минтрансе региона призвали пермяков проявить терпение, с пониманием отнестись к введённым ограничениям и заранее планировать свои маршруты.

