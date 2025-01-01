В Перми готовое жильё раскупается быстрее, чем в других миллионниках Доля объявлений, где продавцы готовы предоставить скидку, уменьшилась на 9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно анализу «Яндекс Недвижимости», в третьем квартале 2025 года в городах-миллионниках России наблюдалось незначительное увеличение периода активности объявлений о продаже квартир на вторичном рынке. Время экспозиции возросло на 0,8%, достигнув 109 дней. В первом квартале текущего года этот показатель составлял 110 дней, а во втором — 108 дней.

В Перми в третьем квартале 2025 года срок экспозиции готовых квартир увеличился на 11%, достигнув 83 дней, и это всё равно самый короткий срок среди городов-миллионников. Параллельно с этим в Перми уменьшается доля объявлений, где продавцы готовы предоставить скидку — снижение на 9,1%. А доля объектов, где продавцы повышают стоимость, возросла на 1,7%. Средний размер скидки в объявлениях составил 4,8%, что на 0,1% больше, чем в предыдущем квартале.

По срокам экспозиции после Перми идут Челябинск (94 дня), Омск (96 дней), Екатеринбург (98 дней) и Москва (101 день).

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров отметил, что в третьем квартале была зафиксирована стагнация сроков экспозиции квартир, после небольшого сокращения в предыдущий период. Несмотря на снижение ставок по ипотеке, участники рынка проявляют осторожность и не меняют стратегии сделок. Продавцы по-прежнему готовы к скидкам, а покупатели занимают выжидательную позицию. Хотя наблюдалось сезонное увеличение активности во вторичном сегменте, говорить о начале восходящего тренда на рынке готового жилья пока преждевременно.

