На Пермский край обрушится сильный дождь Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, в ночь на 15 октября в некоторых районах Пермского края ожидаются сильные осадки в виде дождя.

В связи с вероятностью наступления указанных неблагоприятных погодных условий существует риск повреждений электросетей, возникновения неисправностей в работе коммунальных служб, затруднений движения транспорта и увеличения числа ДТП.

В ГУ МЧС Прикамья в период сильных осадков рекомендуют не приближаться к ЛЭП; при перебоях в подаче электроэнергии отключить все электрические устройства и соблюдать правила пожарной безопасности; автомобилистам — выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, избегать резких торможений.

«Предупредите близких и знакомых о надвигающейся непогоде и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Для вызова оперативных служб используйте номер 112», — призвали в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.