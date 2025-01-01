К уборке снега в Пермском крае ДЭС подготовила более 200 единиц спецтехники Закуплено свыше 24 тысяч тонн антигололедных реагентов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил полигон Дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС), чтобы оценить уровень готовности к зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Снегоприёмный пункт базируется возле Сылвенского тракта, неподалеку от Восточного кладбища. Общая площадь полигона превышает 60 тыс. кв. м. Строительство началось в 2023 году. За прошлый зимний сезон полигон принял более 262 куб. м снега. В настоящий момент ведётся подготовка к возведению очистных сооружений для отвода талых вод.

Руководитель ДЭС Денис Курышев сообщил губернатору о полной готовности техники к функционированию в сложных зимних условиях. По его словам, 80% автопарка уже переоборудовано для зимней эксплуатации, а оставшиеся 20% задействованы в текущем летне-осеннем обслуживании.

В целом, ДЭС, ответственная за содержание улично-дорожной сети центрального района Перми, а также ряда краевых трасс, располагает 252 единицами техники. Из них около 200 единиц для обслуживания дорог, в том числе фронтальные и мини-погрузчики, лаповые снегопогрузчики, экскаваторы-погрузчики и самосвалы.

В настоящее время ДЭС обслуживает 244,5 км дорог. Общая площадь обслуживаемой проезжей части, тротуаров, съездов, газонов, парковочных мест и остановок – более 4 млн кв. м.

Денис Курышев также отметил, что особое внимание при подготовке к зиме было уделено формированию необходимых запасов антигололедных реагентов. На сегодняшний день заготовлено более 24,2 тыс. тонн. Для обработки центрального района Перми будет использоваться реагент «Бионорд» в количестве более 5,7 тыс. тонн. Для обслуживания областных трасс ДЭС заготовил галит и пескосоляную смесь – 5,9 и 12,6 тыс. тонн соответственно.

