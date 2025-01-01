Аренда частных домов в Прикамье подешевела почти на 22% Аналитики считают динамику коррекцией цен после прошлогоднего ажиотажа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Стоимость аренды частных домов в Пермском крае за год уменьшилась на 21,8%, составив в октябре 2025 года в среднем 53, 6 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «Мир квартир».

Специалисты федерального портала провели анализ ставок на аренду частных домов в 82 российских регионах и выяснили, что в большинстве из них стоимость аренды за год уменьшилась, в то время как количество предложений, наоборот, заметно увеличилось.

В течение года, начиная с октября 2024-го, в 65 из 82 регионов наблюдалось снижение арендных ставок на частные дома, и только в 17 — рост.

Наиболее значительный скачок цен зафиксирован в республиках Калмыкия (+113,6%) и Коми (+97,6%), где ставки фактически удвоились. Это, считают аналитики, связано с изначально заниженной стоимостью аренды в этих регионах и небольшим количеством предложений.

Также существенный рост цен отмечен в Тыве (+41,6%), Забайкальском крае (+39,9%) и Тамбовской области (+33,5%).

Лидерами по снижению цен стали Карелия (-51,4%), Хакасия (-48,5%), Ивановская область -48,4%), Приморский край (-47,6%) и Кемеровская область (-46,6%).

В среднем по России аренда частного дома подешевела на 18%, составив 47, 1 тыс. руб./мес.

Аналитики считают динамику коррекцией цен после прошлогоднего ажиотажа, вызванного отменой льготной ипотеки. Тогда высокий спрос на аренду привёл к росту цен на дома на 26%. Впоследствии многие собственники выставили свои объекты на рынок, но ожидания не оправдались из-за охлаждения спроса и увеличения предложения на 72%. Спрос переориентировался на квартиры, и ставки на дома в большинстве регионов пошли вниз.

