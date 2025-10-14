Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театрально-музыкальный проект претендует на премию «Сноба» «Горизонты Д» стали номинантом премии «Сделано в России» Поделиться Твитнуть

На сайте проекта «Сноб» 3 октября завершился сбор заявок на премию «Сделано в России». В лонг-лист премии в номинации «Театр» вошёл новый проект «Дягилевского фестиваля» в Перми «Горизонты Д» (18 +), реализованный на фестивале 2025 года под кураторством Александра Шумилина.

«Сделано в России» — ежегодная премия «Сноба». В 2025 году она проходит уже в 14-й раз. Участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция выбирают лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами в России, в 13 номинациях.

Сейчас формируется лонг-лист премии. После этого начнётся работа экспертов, которые сформируют шорт-лист.

На сайте «Сноба» написано:

В этом году Дягилевский фестиваль открыл новую программу — «Горизонты Д», которая объединяет молодых художников, режиссёров, драматургов, композиторов, балетмейстеров, продюсеров и ассистентов под эгидой «Искусство, чистое и свободное». Именно так назывался творческий союз, сложившийся в 1898 году вместе с выходом первого номера журнала «Мир искусства», редактором которого был Сергей Дягилев.

В событийной программе проекта — перформансы в квартирах, спектакли звуков на реке, рейв в трамвае, перфооперы кассетных плееров, саунд-прогулки на коми-пермяцком языке, перформансы с генеративной графикой в планетарии и разговоры о будущем.

В своей номинации «Горизонты Д» будут соревноваться с 13 театральными проектами разных российских культурных институций, в том числе постановками столичных театров.

Кроме того, среди номинантов «Сделано в России» этого года — роман Алексея Иванова «Вегетация» (18 +). Он представлен в номинации «Текст» наряду с девятью другими книгами, среди которых — тексты Эдуарда Лимонова, Зои Богуславской, Дмитрия Данилова.

Премия «Сделано в России» торжественно вручается в декабре. В 2024 году Александр Шумилин, куратор «Горизонтов Д», был режиссёром-постановщиком церемонии вручения премии.

