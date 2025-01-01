Сбербанк продал доли в праве на землю под закрывшимся офисом на Ленина в Перми Доли проданы с условием обратной аренды Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Доли Сбербанка в праве собственности на земельный участок под закрывшимся ранее офисом на ул. Ленина, 32 в Перми проданы физическому лицу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Издание сообщает, что в выписке Росреестра указано, владельцем 16/100 долей в праве собственности на землю 8 августа стало физическое лицо, права на имущество обременены ипотекой до момента её полной оплаты. Ещё 6/100 долей с 7 октября 2024 года числятся за другим физическим лицом.

Площадь территории составляет почти 1,6 тыс. кв. м. Вид разрешённого использования — под административные и складские здания. Сбербанк контролирует 78/100 долей с 2015 года.

Доли в праве собственности на землю по ул. Ленина, 32 проданы с условием обратной аренды. Офис может возобновить работу в случае с возможным закрытием на ремонт другого отделения, по ул. Ленина, 49, располагающего дополнительными услугами, которых не было в закрытом офисе.

Напомним, офис на Ленина, 32 закрылся с 30 сентября. Клиентов пригласили на обслуживание в ближайший офис на Ленина, 49 и принесли извинения за доставленные неудобства. Соответствующее объявление было размещено на двери отделения.

