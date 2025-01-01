У главпочтамта в Перми закрылся крупный офис «Сбера» Клиентов перенаправляют в соседнее отделение Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Усольцева

В Перми офис «Сбера», расположенный на ул. Ленина, 32, рядом с главпочтамтом, закрылся. Соответствующее объявление разместили на двери бывшего отделения.

«С 30 сентября 2025 года наш офис закрывается. Приглашаем на обслуживание в ближайший офис по адресу: ул. Ленина, 49. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — написано в объявлении.

Фото: Юлия Усольцева





«Новый компаньон» отправил запрос в пресс-службу «Сбера». На момент публикации ответ не получен.





Отметим, оптимизация работы банка проводится уже несколько лет, в том числе с помощью сокращения штата и закрытия непроходимых офисов. Кроме того, «Сбер» активно развивает цифровые технологии.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Полазне прекратило функционирование единственное почтовое отделение. Согласно информации, предоставленной пресс-службой краевого филиала Федеральной почтовой связи, причиной приостановки работы стал критический дефицит кадров.

