Определён подрядчик по разработке проекта капремонта здания ПермГАСПИ Работы должны быть выполнены до конца года

Определён подрядчик для разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально- политической истории» (ул. Екатерининская, 162). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Контракт на сумму 6,3 млн руб. заключён с индивидуальным предпринимателем Юлией Заварзиной. Работы должны быть выполнены до 25 декабря. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.

Исполнитель должен обследовать состояние здания, выполнить обмерные работы, инженерные обследования, а затем разработать проектно-сметную документацию. Проект должен пройти государственную экспертизу.

По данным Rusprofile, ИП Заварзина Юлия Игоревна зарегистрирован в Ярославле в 2020 году. Основной вид деятельности — в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, дополнительные — разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций и пр. В роли поставщика выиграл 44 закупки на сумму 104 млн руб. Топ заказчиков: кемеровское МКУ «УКС», МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и ямальское МКУ «УОС».

