В Перми разработают проект капремонта здания госархива социально-политической истории Работы оценили в 6,3 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на право проектировки капитального ремонта здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» по адресу: ул. Екатерининская, 162. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6,3 млн руб. Источник финансирования — краевой бюджет.





Подрядчику необходимо обследовать состояние здания, выполнить обмерные работы, инженерные обследования, а затем разработать проектно-сметную документацию. Проект должен пройти государственную экспертизу.





Работы должны быть начаты 15 октября, а закончены — 25 декабря. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.





Заявки принимаются до 1 октября, итоги подведут 3 октября 2025 года.





Семиэтажное здание площадью 3 151,8 кв. м построено в 1985 году. Архив содержит более 1,6 млн томов.

