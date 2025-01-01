Суд обязал аптеку в Пермском крае оборудовать вход для маломобильных жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске (Пермский край) под контролем судебных приставов предпринимательница исполнила решение суда и обеспечила возможность беспрепятственного доступа в аптеку для маломобильных граждан. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Ранее, в ходе проверки, в данной аптеке были выявлены нарушения в сфере социальной защиты прав инвалидов. Установлено, что граждане с ограниченными возможностями здоровья не могли свободно попасть в аптечный пункт, так как вход не был оборудован пандусом, соответствующим нормативным требованиям и оснащенным поручнями.

В судебном порядке было установлено, что индивидуальный предприниматель является собственником помещения, сдаваемого в аренду компании, осуществляющей розничную продажу лекарств. Суд, опираясь на Гражданский кодекс РФ и условия договора аренды, обязал владельца устранить выявленные недочеты.

Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.

