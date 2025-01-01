За первую неделю октября в Перми демонтировали 23 незаконных НТО В лидерах Индустриальный и Свердловский районы Поделиться Твитнуть

В течение первой недели октября в Перми было ликвидировано 23 незаконных НТО. Наибольшее количество демонтажа пришлось на Индустриальный и Свердловский районы — по шесть объектов в каждом, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Индустриальном районе с муниципальной земли были убраны три торговые точки, расположенные по ул. Братьев Игнатовых, 3, Леонова, 56 и ш. Космонавтов, 114. На частных территориях района прекратили свою работу три павильона: по ул. Карпинского, 63а, ул. Мира, 67 и ул. Оверятская, 28. В Свердловском районе с муниципальной территории переместили один лоток (ул. Революции, 60а), один павильон (ул. Куйбышева, 116), а также киоск и павильон по ул. Холмогорской, 25. На частной земле района были демонтированы киоск (ул. Краснова, 1в) и павильон (ул. Куйбышева, 102).

В Ленинском районе было ликвидировано три НТО: один лоток с муниципальной земли (ул. Ленина, 74) и два аналогичных объекта с частной территории (ул. Монастырская, 2).

В Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах было демонтировано по два НТО. В Мотовилихинском районе с муниципальной территории убрали две палатки (ул. Крупской, 49 и ул. Юрша, 80). В Кировском районе на частной территории прекратили работу две палатки (ул. Воронежская, 20 и ул. Маршала Рыбалко, 82). В Дзержинском районе с частной земли были убраны шиномонтаж (ул. Подлесная, 55) и автолавка (ул. Подлесная, 43).

По одному НТО было убрано в Орджоникидзевском районе и в п. Новые Ляды. В Орджоникидзевском районе на частной территории демонтировали киоск по ул. Волховской, 40. В Новых Лядах на частной земле был ликвидирован павильон по ул. Островского, 88/2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.