На Пермском нефтяном колледже появилась мемориальная доска погибшему участнику СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На здании Пермского нефтяного колледжа появилась мемориальная доска в память о его выпускнике Тимофее Еремееве, погибшем в 23 года в ходе СВО. Об этом сообщили в Пермском отделении партии «Единая Россия».

На церемонии открытия присутствовали родственники и друзья военнослужащего, представители власти, активисты общественных организаций, студенты и преподаватели колледжа.

Секретарь местного отделения «Единой России» и глава администрации Мотовилихинского района Андрей Чернятьев выразил искренние соболезнования семье Тимофея Ерофеева.

В завершение мероприятия участники почтили память бойца минутой молчания и возложили цветы к памятной доске.

Напомним, с 2023 года «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения, Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом занимается реализацией проекта «Лица Героев». В рамках этого проекта в учебных заведениях и на их фасадах размещается информация о героях прошлого и выдающихся личностях современности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.