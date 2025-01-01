Мошенники выдают себя за сотрудников минприроды Пермского края
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае выявлена новая мошенническая схема: злоумышленники создают фальшивые аккаунты в Telegram, представляясь сотрудниками регионального министерства природных ресурсов.
Как сообщили в официальном канале ведомства, мошенники рассылают пользователям сообщения с просьбами передать личные данные или выполнить какие-либо финансовые операции. Их цель — завладеть конфиденциальной информацией и похитить денежные средства.
Минприроды призывает жителей края проявлять максимальную осторожность:
— не отвечать на подозрительные сообщения;
— сразу блокировать отправителей, вызывающих сомнения;
— при любых переводах денег или утечке персональных данных незамедлительно обращаться в полицию.
В ведомстве подчеркивают, что должностные лица никогда не запрашивают конфиденциальные сведения через мессенджеры.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть