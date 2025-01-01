В Прикамье растёт спрос на специалистов с ИИ-навыками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые девять месяцев 2025 года в Пермском крае было размещено около 290 вакансий, в которых работодатели указывали требование или пожелание наличия навыков работы с искусственным интеллектом. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшее количество таких вакансий приходится на позиции маркетологов и интернет-маркетологов — 11%, инженеров по эксплуатации — 9%, менеджеров по продажам и работе с клиентами — также 9%, а также художников и дизайнеров — 8%.





Кроме того, компетенции в области ИИ всё чаще востребованы в сфере управления персоналом. Работодатели уже не просто ожидают базовой цифровой грамотности от HR-специалистов, но и активного использования нейросетей в профессиональной деятельности. Подобные требования особенно распространены в компаниях ИТ-сектора, а также в организациях, занятых в электронике, приборостроении и производстве бытовой техники.





«Автоматизация сегодня — не просто тренд, а необходимое условие устойчивости HR-функции. Она позволяет компенсировать кадровый дефицит и выстраивать процессы, которые становятся системными, предсказуемыми и управляемыми, в том числе за счёт технологий искусственного интеллекта», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

