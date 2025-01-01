Экс-депутат Госдумы от Прикамья из «Эспаньолы» опроверг информацию о расформировании бригады Алексей Бурнашов рассказал о своём участии в СВО Поделиться Твитнуть

фото предоставлено "Ъ-Прикамье"

Бывший депутат Государственной думы РФ Алексей Бурнашов, ныне заместитель командира 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», опроверг появившиеся сообщения о расформировании подразделения. В разговоре с «Ъ-Прикамье» он заявил, что бригада продолжает выполнять боевые задачи.

«Эспаньола» существовала, существует и будет существовать — мы продолжаем работать и выполнять поставленные приказы, — подчеркнул Бурнашов. — Да, сейчас численность немного сократилась, но это временная мера. Планируем пополнить состав. Мы сохраняем статус 88-й бригады».





По его словам, подразделение было сформировано на базе добровольческого корпуса Вооружённых сил РФ и остаётся в его подчинении. «Сотрудничество с корпусом оцениваю как крайне конструктивное, несмотря на сложность стоящих перед нами задач», — отметил он.





Бурнашов уточнил, что присоединился к бригаде в качестве добровольца и курирует три ключевых направления деятельности. «Задачи стоят масштабные, за последние три месяца не было ни одного выходного. Сейчас нахожусь непосредственно на линии боевого соприкосновения», — добавил он.

