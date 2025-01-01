Порядка 40% пермяков ищут себе подработку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! провела всероссийский опрос среди представителей массовых профессий, чтобы выяснить, как за последний год изменилось их отношение к подработке. В исследовании приняли участие «синие воротнички» из 16 городов-миллионников.

Согласно данным 2025 года, в Перми подработку планируют искать 40% жителей, тогда как 60% пока не рассматривают такой вариант. Этот показатель ниже общероссийского: в среднем по стране подработку хотят и готовы начать 46% респондентов.





Что касается финансового положения пермяков, то за год оно осталось неизменным у 54% опрошенных. У 34% оно ухудшилось, а у 12% — улучшилось. Основной мотивацией для поиска дополнительного заработка стало стремление создать финансовую «подушку безопасности» — так ответили 36% респондентов. Каждый пятый (21%) рассматривает подработку как способ занять свободное время или погасить долги. Ещё 14% стремятся накопить на крупную покупку, а для 7% ключевым фактором является гибкий график и возможность самостоятельно управлять своим временем.





Среди предпочтительных направлений для подработки у жителей Перми лидируют ритейл и e-commerce — их выбрали 21% респондентов. 28% готовы работать в такси: 14% — исключительно в этой сфере, ещё 14% — совмещая с e-com. Также популярны HoReCa и клининг — их предпочитают 21% опрошенных.





Большинство пермяков, занимающихся подработкой, зарабатывают от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Так, 36% получают от 36 до 50 тысяч, 21% — от 25 до 35 тысяч, и столько же — до 25 тысяч. Ещё 14% респондентов сообщили, что их дополнительный доход составляет от 51 до 70 тысяч рублей ежемесячно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.