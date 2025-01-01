Предстанет перед судом за вымогательство и поджог Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Краснокамска предстанет перед судом за вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1976 г.р. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). По данным следствия, с 2021 по 2025 год мужчина неоднократно требовал от соседа (у которого не было перед ним никаких долгов или обязательств) безвозмездно передать ему квартиру стоимостью свыше 4 млн руб. Свои требования он подкреплял угрозами и физическим насилием, в результате которого потерпевшему был причинён вред здоровью средней тяжести.





Летом 2025 года, на фоне обострившегося конфликта, обвиняемый поджёг автомобиль знакомого. Огонь распространился и на другие припаркованные рядом машины. Общий ущерб превысил 4,5 млн руб.





Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

